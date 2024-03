Talanx Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das deutsche Versicherungsunternehmen Talanx schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 3,04 % aus, was 1,61 Prozentpunkte weniger als die üblichen 4,65 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 60,85 EUR für die Talanx-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 68,15 EUR, was einem Unterschied von +12 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und liegt aktuell bei 65,79 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Talanx somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Talanx-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum konnte die Redaktion neun Handelssignale ermitteln, die allesamt positiv sind. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität der Aktie, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Talanx die Einstufung: "Neutral".