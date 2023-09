Talanx-Aktie: Immer neue Höchststände

Mit einem Kurs von 51 € hat die Talanx-Aktie (WKN: TLX100) am Mittwochmorgen erneut ein neues Allzeithoch markiert. Nachdem das Papier des deutschen Versicherungskonzerns bereits in den beiden letzten Jahren ordentliche Kursgewinne verbuchen konnte, geht es im aktuellen Jahr weiter bergauf. Seit Jahresbeginn ist der Titel mit rund 15% im Plus. Sorgt eine neue Nachricht für weitere Kursgewinne?