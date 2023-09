Talanx Aktie: Analysten gehen von Kurspotenzial aus - Ziel bei 55,08 EUR

Die Talanx-Aktie konnte gestern ein Plus von +0,39% verzeichnen und hat somit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +3,38% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Talanx-Aktie bei 55,08 EUR. Damit sehen sie ein Potenzial von -14,34% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen: Ein Kauf-Rating wird von einem Analysten empfohlen, während sich sieben weitere Experten neutral positionieren (halten). Drei Analysten raten zum Verkauf der Aktie und zwei befürworten sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,54. Insgesamt sind also immer noch einige Analysten optimistisch gestimmt (+7,69%) bezüglich des Potenzials der Talanx-Aktie.