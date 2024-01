Takuma Aktie: Was ist hier nur passiert?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit, mit der sich die Stimmung ändert, haben Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Takuma wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung verläuft kaum, daher wird auch das langfristige Stimmungsbild als neutral eingestuft.

Die Diskussionen über Takuma in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Takuma bei 1503,73 JPY liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 1789 JPY erreicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1611,6 JPY, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Gesamtnote.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Takuma zeigt einen Wert von 14,29, was als positiv bewertet wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,61 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Takuma als "gut" bewertet.