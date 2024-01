Takuma Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Takuma wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Takuma-Aktie hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 34,57 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Takuma insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Takuma-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +16,33 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge gezeigt. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Takuma beschäftigt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher erhält Takuma auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Takuma die Einstufung als "Neutral".