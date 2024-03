Takkt-Anleger sollten sich noch gedulden!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Takkt eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Takkt daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Takkt im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,88 Prozent erzielt, was 5,31 Prozent unter dem Durchschnitt (9,19 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 1,79 Prozent, wobei Takkt aktuell 2,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Neutral" auf dieser Stufe.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die als Dividendenrendite angegeben wird, liegt bei Takkt aktuell bei 4,39 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent liegt. Die Differenz von +1,29 Prozent zur Takkt-Aktie führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Takkt aktuell mit dem Wert 34,29 weder überkauft noch -verkauft betrachtet. Für die RSI auf Basis eines Zeitraums von 25 Tagen ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".