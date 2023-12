Takkt Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Takkt hat in den letzten 12 Monaten eine sehr gute Performance gezeigt. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs verzeichnet Takkt aktuell eine positive Differenz von +3,97 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält Takkt von Analysten eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" hat Takkt eine Rendite von 8,86 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,64 Prozent verzeichnete, liegt Takkt mit 10,5 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Takkt ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Takkt-Aktie von 13,5 EUR mit -0,74 Prozent Entfernung vom GD200 (13,6 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, verzeichnet einen Kurs von 12,95 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,25 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Takkt-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Takkt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Takkt weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Takkt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".