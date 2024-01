Takkt Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Takkt wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor betrachtet. Mit einer Rendite von 12,5 Prozent liegt Takkt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0,79 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Position des Wertpapiers zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 73,08 Punkten, was bedeutet, dass die Takkt-Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 49,48, was auf eine neutrale Position hinweist. Dadurch wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft und erhält erneut ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takkt einen Wert von 16 auf, während vergleichbare Unternehmen in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche ein KGV von 37 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Takkt aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Takkt liegt bei 7,43 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,35 Prozent liegt. Die Differenz von +4,08 Prozent zur Branchenrendite spiegelt eine starke Dividendenpolitik wider und führt zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Takkt in Bezug auf den Aktienkurs, den RSI, die fundamentale Bewertung und die Dividendenpolitik positive Signale sendet und daher von der Redaktion positiv bewertet wird.