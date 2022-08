Takkt-Aktie: TAKKT AG kündigt künftigen Führungswechsel in der CFO-Position an

Finanztrends Video zu Takkt



TAKKT AG kündigt künftigen Führungswechsel in der CFO-Position an Stuttgart, Deutschland, 18. August 2022. Claude Tomaszewski, Finanzvorstand der TAKKT AG ("TAKKT"), hat den Aufsichtsrat der Gesellschaft Ende Juni darüber informiert, dass er seinen bis zum 31. Oktober 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Der TAKKT-Aufsichtsrat hat sich in seiner August-Sitzung mit diesem Thema befasst und arbeitet gemeinsam mit Claude Tomaszewski… Hier weiterlesen