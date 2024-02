Takkt Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Takkt wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,48 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Takkt-Aktie hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25, mit einem Wert von 49,19, ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Takkt in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Diskussionen und Kommentare der letzten Tage deuteten ebenfalls auf positive Themen rund um den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Aktivität und Diskussionsintensität im Netz in Bezug auf Takkt zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Takkt mit 13,58 EUR -0,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich damit für Takkt eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI, der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.