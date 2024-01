Takkt Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Takkt als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 51,02, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,01 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Industrie hat die Takkt-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,5 Prozent erzielt, was 5,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 1,76 Prozent, wobei Takkt aktuell 10,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat auch Einfluss auf den Aktienkurs. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Takkt in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Takkt aufgegriffen, wodurch die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Takkt derzeit eine Dividendenrendite von 7,43 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 %. Die Differenz von 4,17 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.