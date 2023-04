Takkt Aktie: Beeindruckende Entwicklung! - Ein Bericht ohne Investitionsempfehlung

Im Vorjahr verzeichnete die Takkt-Aktie eine Rendite von 4,14 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus derselben Branche (Industrials) liegt das Unternehmen jedoch mit einer Differenz von -100,97 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt von 8,32 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere der gleichen Kategorie Business Equipment & Supplies beträgt hingegen 3,09 Prozent. Ein klarer Erfolg also für Takkt, welches aktuell um 25,36 Prozent über diesem Branchenwert steht.

Analysten empfehlen: Aktien von Takkt kaufen

In den vergangenen drei Monaten wurden für die Takkt Aktie vier “Gut”-, vier “Neutral”- und eine “Schlecht”-Bewertung von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einem Rating von “Gut” führt. Jedoch wird die Aktie in jüngster Zeit von den Bewertungen der Analysten anders eingeschätzt – im letzten...