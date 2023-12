Takizawa Ham Aktie: Was war das denn?

Bei Takizawa Ham gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Takizawa Ham keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, oder anders gesagt, die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Takizawa Ham daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe unserer Analyse.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies führt zum sogenannten Relative Strength Index (RSI), einem Indikator, der in der Finanzanalyse häufig verwendet wird. Takizawa Ham wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Takizawa Ham-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Takizawa Ham weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 37,04). Die Aktie wird auch hier mit "Neutral" eingestuft. Somit erhält Takizawa Ham eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Takizawa Ham-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3046,77 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3185 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (3120,5 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,07 Prozent Abweichung), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Takizawa Ham in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen haben sich deutlich mehr positive Meinungen gezeigt, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Takizawa Ham bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.