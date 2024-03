Takizawa Ham Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Takizawa Ham zeigt laut einer technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 3106,85 JPY, was 3,8 Prozent über dem aktuellen Kurs von 3225 JPY liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3254,8 JPY, was einer Abweichung von -0,92 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 61,54, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Die Gesamteinstufung des RSI für die Takizawa Ham lautet somit "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch ergibt sich eine insgesamt neutrale Einschätzung.

In den sozialen Medien wurde die Takizawa Ham in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.