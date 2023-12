Takizawa Ham Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Takizawa Ham-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,79 liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Takizawa Ham.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Takizawa Ham-Aktie bei 3185 JPY liegt, was einer Entfernung von +4,25 Prozent vom GD200 (3055,3 JPY) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3144,1 JPY, was zu einem Abstand von +1,3 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der Takizawa Ham-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Takizawa Ham wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Takizawa Ham in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Takizawa Ham wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem Gesamt-"Neutral"-Rating führt.