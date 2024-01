Takizawa Ham Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Die Anleger-Stimmung für Takizawa Ham wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Analyse kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als neutral eingestuft werden kann.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit Takizawa Ham in den letzten Wochen kaum zu erkennen waren. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Takizawa Ham daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Takizawa Ham als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für Takizawa Ham ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,37 und ein Wert für den RSI25 von 40,82. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und -Einstufung.

In der technischen Analyse wird Takizawa Ham auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3059 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3285 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,39 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der letzten 50 Tage ergibt sich ein Kurs von 3152 JPY, was einer Abweichung von +4,22 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält Takizawa Ham daher das Rating "Gut" auf dieser Ebene.