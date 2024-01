Takizawa Ham Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Takizawa Ham von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren dabei überwiegend neutral. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI von Takizawa Ham auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Takizawa Ham-Aktie eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3270 JPY, was einem Unterschied von +6,94 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3148,3 JPY, was einem Anstieg von +3,87 Prozent entspricht, und führt zu einer "neutralen" Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Zusammenfassend erhält Takizawa Ham insgesamt eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht, während die Anleger-Stimmung, der RSI und die Diskussionsintensität "neutral" ausfallen.