Takisawa Machine Tool Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse von Takisawa Machine Tool zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten im Durchschnitt lag, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Takisawa Machine Tool als neutral eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen gab, was zu der Einschätzung führt, dass die Anlegerstimmung ebenfalls neutral ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Takisawa Machine Tool-Aktie bei 1917 JPY verläuft, was als gut eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs bei 2594 JPY beträgt +35,32 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage mit -0,16 Prozent ein neutrales Signal liefert. Insgesamt ergibt sich für die Aktie laut dieser Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Takisawa Machine Tool liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,65, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild ein Rating von "Neutral".