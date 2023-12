Takisawa Machine Tool Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument aus der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Für Takisawa Machine Tool betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Takisawa Machine Tool in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1946,23 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2593 JPY liegt. Dies entspricht einer Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Takisawa Machine Tool weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Takisawa Machine Tool in verschiedenen Punkten als "Neutral" bewertet, basierend auf den genannten Analysen.