Takihyo Aktie: Das kann keiner glauben

Die Takihyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1043,2 JPY erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 975 JPY, was einem Unterschied von -6,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 998,56 JPY, was einem Unterschied von -2,36 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Takihyo wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Takihyo in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Takihyo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Takihyo-Aktie einen Wert von 56,67 für den RSI7 und von 60,4 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet somit ebenfalls "Neutral".