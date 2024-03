Takihyo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Diskussionen rund um Takihyo auf sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird Takihyo anhand des gleitenden Durchschnittskurses bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 1071,34 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1160 JPY liegt, was einer Abweichung von +8,28 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1129,26 JPY, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz um Takihyo basiert auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung. Die Analyse zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet Takihyo als weder "überkauft" noch "überverkauft". Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Takihyo in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment mit "Neutral" angemessen bewertet.