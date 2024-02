Takihyo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Takihyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1062,36 JPY verzeichnet, was einem positiven Abweichungsprozentwert von +15,4 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1081,18 JPY) weist eine positive Abweichung von +13,39 Prozent auf. Demnach erhält die Takihyo-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Takihyo-Aktie als überverkauft eingestuft wird, da der RSI bei 20,2 liegt. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, da er bei 30 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz verzeichnet die Takihyo-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Sollten Takihyo Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Takihyo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Takihyo-Analyse.

