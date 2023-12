Takihyo Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Takihyo wird nun der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,1 Punkten, was bedeutet, dass die Takihyo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 52,97), wodurch die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Takihyo daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Diskussionen rund um Takihyo in den sozialen Medien zeigen, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Takihyo sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung sich für Takihyo in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch Takihyo ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Takihyo mittlerweile auf 1043,12 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 988 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,28 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1007,68 JPY, wodurch die Aktie mit -1,95 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird die Gesamtnote für Takihyo daher als "Neutral" bewertet.