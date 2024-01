Taki Chemical Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Taki Chemical wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Taki Chemical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Taki Chemical-Aktie ein Durchschnitt von 3921,58 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3150 JPY (-19,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3288,9 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Taki Chemical-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Taki Chemical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Taki Chemical aktuell mit dem Wert 69,9 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Taki Chemical für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Taki Chemical für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Schlecht"-Einstufung. Damit ist Taki Chemical insgesamt ein "Schlecht"-Wert.