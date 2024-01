Takemoto Yohki Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Takemoto Yohki-RSI liegt bei 79,41, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 56, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Takemoto Yohki mit 772 JPY derzeit um -1,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen beträgt die Distanz zum GD200 -4,54 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Takemoto Yohki können über die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie einzuschätzen. In den sozialen Medien war Takemoto Yohki zuletzt Gegenstand von Diskussionen, die jedoch weder besonders positiv noch negativ waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Takemoto Yohki beschäftigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.