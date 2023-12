Takemoto Yohki Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Takemoto Yohki-RSI liegt bei 42,86, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 35,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Takemoto Yohki von 791 JPY 2,56 Prozent unter dem GD200 (811,81 JPY) liegt, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 785,6 JPY, was zu einem Abstand von +0,69 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Takemoto Yohki-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Takemoto Yohki in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Takemoto Yohki werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall ergibt die Untersuchung eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.