Takemoto Yohki Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Takemoto Yohki-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 801,05 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 780 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,63 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 784,52 JPY, was zu einem Abstand von -0,58 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Takemoto Yohki ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Takemoto Yohki-Aktie zeigt einen Wert von 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung auf ein neutrales Urteil hindeuten. Insgesamt wird die Takemoto Yohki-Aktie daher als "neutral" eingestuft.