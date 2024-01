Takemoto Yohki Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Takemoto Yohki-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Takemoto Yohki-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Takemoto Yohki-Aktie mit 775 JPY derzeit -0,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,13 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Takemoto Yohki-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.