Takemoto Yohki Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Takemoto Yohki liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 73,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Takemoto Yohki daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Takemoto Yohki in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Takemoto Yohki führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" erlaubt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Takemoto Yohki-Aktie bei 775 JPY liegt, was einer Entfernung von -3,09 Prozent vom GD200 (799,75 JPY) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 783,26 JPY auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,05 Prozent beträgt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs von Takemoto Yohki, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.