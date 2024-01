Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die japanische Pharmafirma Takeda Pharmaceutical bietet ihren Investoren eine attraktive Dividendenrendite von 4,32 Prozent, was 1,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Allerdings ist das Sentiment in den sozialen Medien in Bezug auf Takeda Pharmaceutical in den letzten Wochen negativer geworden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen deutlichen Rückgang und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch in fundamentalen Analysen schneidet die Aktie nicht gut ab, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 32,96 insgesamt 7 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel". Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Positiv hingegen ist die Wertentwicklung der Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im vergangenen Jahr erzielte Takeda Pharmaceutical eine Rendite von 1,88 Prozent, was 2,12 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von 9,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".