Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Takeda Pharmaceutical wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 37,28 insgesamt 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", welcher bei 28,9 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Takeda Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -7,27 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Takeda Pharmaceutical im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,42 Prozent verzeichnet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,34 Prozent im letzten Jahr, wobei Takeda Pharmaceutical 2,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Takeda Pharmaceutical derzeit bei 4251,65 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4412 JPY, was einem Abstand von +3,77 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit eine Differenz von +4,81 Prozent, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Neutral".

Anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Takeda Pharmaceutical-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 16. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Takeda Pharmaceutical daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.