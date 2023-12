Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Was für eine Niederlage!

Das japanische Pharmaunternehmen Takeda Pharmaceutical wird derzeit an der Börse überbewertet, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt. Mit einem aktuellen KGV von 32,96 liegt die Aktie 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Daher erhält Takeda Pharmaceutical eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 45,35 bzw. 64,09 Punkten und wird daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat Takeda Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt, was 3,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche Arzneimittel liegt die Aktie sogar 9,98 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance erhält Takeda Pharmaceutical insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.