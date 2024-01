Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI von Takeda Pharmaceutical liegt bei 3,23, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,7 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Takeda Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -6,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Takeda Pharmaceutical um 0,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takeda Pharmaceutical einen Wert von 32 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,22 höher ist. Dies deutet darauf hin, dass Takeda Pharmaceutical überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt Takeda Pharmaceutical mit einer Dividende von 4,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,42 %) höher, was einer Differenz von 1,9 Prozentpunkten entspricht. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Gut".