Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,37 Punkten, was darauf hinweist, dass Takeda Pharmaceutical überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weniger starke Schwankungen. Auf dieser Basis ist Takeda Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Takeda Pharmaceutical-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird Takeda Pharmaceutical als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,96, was einem Abstand von 4 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,71 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Takeda Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 4261,41 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3995 JPY (-6,25 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4229,96 JPY und einer Abweichung von -5,55 Prozent ein negatives Bild. Somit erhält die Takeda Pharmaceutical-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Takeda Pharmaceutical aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Somit wird Takeda Pharmaceutical hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.