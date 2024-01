Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital One Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Takeda Pharmaceutical wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 3,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Takeda Pharmaceutical-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Takeda Pharmaceutical verläuft aktuell bei 4266,25 JPY, was die Aktie in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4312 JPY, was einem Abstand von +1,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4125,58 JPY erreicht, was einer Differenz von +4,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erhielt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Takeda Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,88 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -5,35 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Takeda Pharmaceutical 0,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.