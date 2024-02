Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Kaum zu glauben!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Takeda Pharmaceutical von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zusätzlich wurden exakt berechenbare Signale analysiert, wobei schlussendlich 6 positive und 0 negative Signale gefunden wurden. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung für die Takeda Pharmaceutical ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Takeda Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4317,89 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 4431 JPY liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,62 Prozent). Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4227,92 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,8 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Takeda Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 37,28 und damit 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 28, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Takeda Pharmaceutical in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Takeda Pharmaceutical liegt bei 23,78, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird als Indikator für eine neutrale Situation bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine "Gut"-Einstufung für die Takeda Pharmaceutical.