Takeda Pharmaceutical Co. Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Aktuell weist der RSI der Takeda Pharmaceutical einen Wert von 32,65 auf, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25, welcher die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, signalisiert Neutralität mit einem Wert von 49. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Takeda Pharmaceutical-Aktie ein Durchschnitt von 4252,49 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 4315 JPY, was einer Abweichung von +1,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Takeda Pharmaceutical-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen an, dass die Stimmung für Takeda Pharmaceutical in den vergangenen Wochen deutlich positiver geworden ist. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.