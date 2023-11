Takeda PharmaceuticalADR Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Takeda Pharma":

Die Aktie von Takeda Pharmaceutical hat in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit erregt. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv. Auch in den letzten Tagen wurde viel über positive Aspekte des Unternehmens diskutiert. Die Analyse der kommunikativen Aktivitäten zeigt jedoch auch, dass einige negative Signale gegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Takeda Pharmaceutical beträgt derzeit 4,32%, während der Branchendurchschnitt für Arzneimittel bei 2,28% liegt. Dies macht die ausgeschüttete Dividende des Unternehmens im Vergleich zur Branche sehr attraktiv.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um herauszufinden, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für Takeda Pharmaceutical liegt bei 95,97, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der langfristige RSI (RSI25) liegt bei 69,22, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält Takeda Pharmaceutical in Bezug auf den RSI eine negative Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takeda Pharmaceutical liegt bei 22, während vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche durchschnittlich ein KGV von 34 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

Fazit: Die Anleger sind optimistisch in Bezug auf Takeda Pharmaceutical, da das Anleger-Sentiment positiv ist. Die Dividendenrendite ist höher als der Branchendurchschnitt, während der Relative Strength Index ein gemischtes Bild zeigt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.