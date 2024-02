Takeda PharmaceuticalADR Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Aktienkurs von Takeda Pharmaceutical zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 5,15 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Arzneimittel-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -7,49 Prozent, während Takeda Pharmaceutical mit 12,64 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Takeda Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4253,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (4352 JPY) liegt mit einem Unterschied von +2,31 Prozent auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4201,58 JPY) beträgt die Abweichung ebenfalls nur +3,58 Prozent, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Takeda Pharmaceutical beträgt der 7-Tage-RSI 38,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,89, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Takeda Pharmaceutical langfristig eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" zugeordnet.