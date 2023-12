Takeda PharmaceuticalADR Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Takeda Pharma":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Takeda Pharmaceutical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,37 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Takeda Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich konnte Takeda Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche erzielen. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit einer Überperformance von 3,46 Prozent über dem Durchschnittswert im positiven Bereich. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Takeda Pharmaceutical beträgt 4,32 Prozent und liegt somit 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Takeda Pharmaceutical war größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung. Zudem ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Takeda Pharmaceutical hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.