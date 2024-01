Takeda PharmaceuticalADR Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment für Takeda Pharmaceutical hat in den letzten zwei Wochen besonders positiv ausgesehen, so die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Takeda Pharmaceutical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividende von Takeda Pharmaceutical liegt bei 4,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,42 %). Dies macht die Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,9 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Takeda Pharmaceutical zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Takeda Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 32, im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 31,22), was über dem Durchschnitt (ca. 6 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Takeda Pharmaceutical damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.