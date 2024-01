Takeda PharmaceuticalADR Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Takeda Pharma":

Der Relative Strength Index (RSI) des Pharmaunternehmens Takeda Pharmaceutical hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 14 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Wenn man diesen Wert jedoch mit dem 25-Tage-RSI vergleicht, der bei 61,7 liegt, zeigt sich ein neutraleres Bild. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach dem RSI eine "Gut"-Bewertung für Takeda Pharmaceutical.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Takeda Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4266,61 JPY liegt. Dieser Wert liegt nur knapp unter dem aktuellen Schlusskurs von 4054 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Takeda Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt, was 2,12 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite sogar 9,05 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Takeda Pharmaceutical als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 32,96 insgesamt 7 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.