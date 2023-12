Take-Two Interactive Software löst Jubelsturm aus!

Die Take-two Interactive Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 137,57 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 163,89 USD, was einem Unterschied von +19,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 147,6 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +11,04 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Take-two Interactive Software-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Informationen zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert und deutlich weniger Aktivität ist zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für die Take-two Interactive Software abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch in jüngeren Reports kommt die Mehrheit der Analysten zur gleichen Beurteilung, wodurch das Rating für das Wertpapier aus dem letzten Monat insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Allerdings erwarten die Analysten eine Entwicklung von -11,53 Prozent und legen ein mittleres Kursziel von 145 USD fest, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 31,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 21, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".