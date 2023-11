Take-Two Interactive Software: Quartalszahlen in 89 Tagen - Analysten erwarten leichten Umsatzrückgang

ARTIKEL:

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Take-Two Interactive Software aus New York, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie von Take-Two Interactive Software im Vergleich zum Vorjahr?

Nur noch 89 Tage bis zum Release der neuen Quartalszahlen! Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 22,18 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen rechnet man mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Take-Two Interactive Software einen Umsatz von 1,31 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang von nur 0,00 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro erwartet wird. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +9,30 Prozent sinken und -130,72 Millionen Euro betragen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +53,20 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um -29,40 Prozent auf -949,45 Millionen Euro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr (ein Verlust von -1,04 Milliarden Euro) bedeutet dies allerdings immer noch einen leichten Rückgang des Gewinns um -29,40% auf -949,45 Millionen Euro pro Jahr pro Aktie steigt dieser Wert jedoch auf 3,20 Euro.

Einige Aktionäre warten gespannt auf die Quartalsergebnisse und reagieren daher zurückhaltend. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs der Aktie um -1,42 Prozent verändert.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wird erwartet, dass der Aktienkurs bei 145,88 Euro liegt. Dies würde einen Gewinn von +12,75 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs bedeuten. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +12,75 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich jedoch ein negativer Kurstrend bei Take-Two Interactive Software. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keine Unterstützung.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen dienen lediglich als Quelle und enthalten keine Investitionsempfehlungen oder Angaben zu Risiken von Investitionen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Take-Two Interactive Software-Analyse von 08.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Take-Two Interactive Software jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Take-Two Interactive Software Aktie

Take-Two Interactive Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...