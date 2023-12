Take-Two Interactive Software Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Take-Two Interactive Software vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats liegen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, wodurch die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet wird. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -9,49 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 145 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Take-Two Interactive Software-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +16,26 Prozent. Auch auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Die Aktie erhält damit insgesamt für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet. Allerdings wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz führte. Insgesamt erhält die Take-Two Interactive Software auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Take-Two Interactive Software eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Take-Two Interactive Software daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Take-Two Interactive Software von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.