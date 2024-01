Take-Two Interactive Software Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Take-Two Interactive Software hat in den letzten 12 Monaten von Analysten 10 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" erhalten. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für die Aktie lautet "Gut" (1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht). Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 158,21 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie einen Rückgang von -8,35 Prozent und setzen das mittlere Kursziel auf 145 USD. Dies wird als "Schlecht" bewertet, was in der Gesamtbewertung der institutionellen Analysten zu einer "Neutral"-Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 82,23 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Take-Two Interactive Software von 158,21 USD als positiv bewertet, da er mit +12,43 Prozent Entfernung vom GD200 (140,72 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 152,46 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Take-Two Interactive Software-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei der Take-Two Interactive Software verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.