Take-Two Interactive Software Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Take-two Interactive Software zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 146,7 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 153,38 USD liegt, was einem Abstand von +4,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 161,03 USD, was einer Differenz von -4,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysten haben der Aktie von Take-two Interactive Software in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 168,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 9,97 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Take-two Interactive Software liegt bei 83,86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Take-two Interactive Software war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Redaktion hat jedoch auch berechenbare Signale ermittelt und dabei 2 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Einschätzung der Analysten und die Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung der Aktie der Take-two Interactive Software als "Neutral".