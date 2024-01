Take-Two Interactive Software Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Integral Acquisition Corp 1":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI der Take-two Interactive Software liegt bei 68,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,82 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Take-two Interactive Software in den letzten Wochen kaum Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Take-two Interactive Software-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 11 Bewertungen liegen 10 im "Gut"-Bereich, 1 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. In den letzten vier Wochen gab es 2 "Gut"-Empfehlungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel einstuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 151,36 USD, was eine künftige Performance von -4,93 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 141,36 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 159,21 USD liegt. Daher erhält die Take-two Interactive Software eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 153,91 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.