Take-Two Interactive Software Aktie: Was noch aussteht!

Take-Two Interactive Software hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 6 positiven Meinungen und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 168,67 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 14,79 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Take-Two Interactive Software. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell kein besonders hohes oder niedriges Anlegerinteresse genießt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 147,73 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 146,93 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 159,72 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Take-Two Interactive Software eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.