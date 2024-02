Take-Two Interactive Software Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Take-two Interactive Software als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Take-two Interactive Software-Aktie beträgt der RSI7-Wert 72,7, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 45,53 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeigen sich vermehrt negative Meinungen und Themen rund um die Take-two Interactive Software-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" führt. Im zurückliegenden Zeitraum wurden insgesamt fünf Handelssignale ermittelt, wovon fünf als gut und keines als schlecht eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Take-two Interactive Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 145,12 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 164,01 USD weicht somit um +13,02 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 160,57 USD, liegt der letzte Schlusskurs nur um +2,14 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind alle 10 Einstufungen als "Gut" erfolgt, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", wobei ein Durchschnittskursziel von 153,6 USD vorliegt, was zu einer möglichen Kursabnahme von -6,35 Prozent führen könnte und somit eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie von Take-two Interactive Software somit ein "Neutral"-Rating.